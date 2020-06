Un centauro di Majano ha perso la vita questa mattina mentre percorreva la viabilità a Cason di Lanza, al confine tra il comune di Paularo e quello di Pontebba.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare se non decretarne il decesso.