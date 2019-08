Malore in spiaggia, questo pomeriggio, intorno alle 18, a Bibione, nel settore Maya, all’altezza di via Taigete. Una ragazza di 18 anni si è sentita male mentre era in mare. E’ uscita dall’acqua e si è accasciata su un lettino. Immediati i soccorsi: prima i bagnini e poi il personale sanitario hanno prestato le cure del caso alla giovane, che ha ripreso conoscenza. E’ stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti.