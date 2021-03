Malore in strada a Ronchi, la salva una guardia giurata

Una donna è stata soccorsa questa notte, alle 23.30 da una guardia giurata del Corpo Vigili Notturni in servizio nella 'zona Villesse'. Mentre stava transitando in via Metlika, a Ronchi dei Legionari, il vigilante ha notato la presenza di una donna stesa sul ciglio della strada. ​

La guardia giurata è intervenuta subito, applicando la procedura di primo soccorso e ha contestualmente chiamato il 112; la donna era in stato confusionale.

Dopo pochi minuti è giunta un'automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e, subito dopo, un'ambulanza. ​La donna è stata portata in ospedale per accertamenti.