Malore in strada, anziano soccorso a Trieste

Un uomo di 73 anni è stato soccorso questa mattina in via Guerrazzi, a Trieste, dopo essere stato colto da un infarto mentre stava camminando per strada. L'infarto ha causato poi un arresto cardiocircolatorio.

Immediata la chiamata al 112: la centrale Sores ha inviato sul posto l'automedica e l'ambulanza e, contemporaneamente, l'infermiere della sala operativa ha guidato la rianimazione cardiopolmonare eseguita sul posto dalle persone che si erano fermate a prestare i primi soccorsi.

Dalla chiamata di aiuto all'arrivo dei mezzi di soccorso sono passati appena 5 minuti. Gli equipaggi sanitari hanno, quindi, continuato la rianimazione cardiopolmonare riprendendo il battito e trasportando poi, con la massima urgenza, all'ospedale di Cattinara, l'anziano.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato.