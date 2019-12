Malore in strada davanti alla chiesa del Villaggio del Sole

Malore fatale per un uomo questa mattina poco dopo le 11, in via Val pesarina, a Udine, di fronte alla chiesa parrocchiale. Un uomo di 80 anni, G.R. le sue iniziali, si è sentito improvvisamente a mancare mentre stava camminando vicino al luogo sacro. È caduto a terra e i passanti hanno cercato di aiutarlo subito. È scattata la chiamata al 112 è sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza. Per l'uomo però, purtroppo, ormai non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine la salma è stata rimossa e composta in obitorio. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri di Udine e della Stazione di Feletto Umberto.