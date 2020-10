Malore in strada, provvidenziale il defibrillatore

Malore improvviso, questa mattina, poco prima delle 10, a Trieste, in piazzale Umberto Cagni. Una persona ha accusato un grave mancamento e si è accasciata. È stata soccorsa immediatamente da alcuni passanti che hanno chiamato il Nue 112. Grazie alle indicazioni fornite al telefono dall'operatore della Centrale Sores di Palmanova, è stato reperito immediatamente un defibrillatore e sono state avviate le prime manovre di rianimazione.

Nel frattempo sono giunte sul posto un'autoambulanza e l'automedica che hanno continuato la rianimazione per poi trasportare la persona colpita da malore, in codice giallo, all'ospedale di Cattinara. La sinergia operativa tra l'operatore e i passanti è stata fondamentale per salvare la vita di questa persona, oltre alla disponibilità, in un istituto pubblico lì vicino, di un defibrillatore.