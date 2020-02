Malore in strada, rianimazione guidata al telefono

Una persona è stata soccorsa poco prima delle 15, a Santa Maria la longa, in via Aquileia. L'uomo si è sentito improvvisamente male dopo essere uscito da un pubblico esercizio; è stato visto accasciarsi dai passanti che erano accanto a lui. Sono stati proprio questi ultimi a chiamare il numero unico di emergenza Nue 112, facendo intervenire sul posto un'automedica. Sono intervenuti anche gli operatori del Piccolo Cottolengo di Don Orione che sorge a poca distanza. L'equipe sanitaria ha avviato tempestivamente i soccorsi, in un primissimo tempo a distanza.

Le manovre di rianimazione, infatti, sono state eseguite dalle persone presenti in quel momento, ciò lo staff del Piccolo Cottolengo, guidate al telefono dall'infermiere della Sores. È stato utilizzato, come da richiesta della Centrale di Palmanova, un defibrillatore.

All'arrivo della squadra medica le manovre di rianimazione sono continuate. È stato ripristinato il battito cardiaco. A quel punto la persona è stata trasportata in condizioni molto gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Palmanova.