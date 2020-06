Malore in vacanza, la trovano senza vita

Due decessi in abitazione nella prima serata di ieri. Intorno alle 20, a Bagnoli della Rosandra, in comune di San Dorligo della Valle, una donna si è recata a visitare il fratello, trovandolo senza vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Muggia. Si tratta di una morte per cause naturali. Informato il magistrato di turno della procura della Repubblica di Trieste, che ha rilasciato il nulla osta, il corpo è stato affidato ai parenti per la celebrazione dei funerali.

Un altro decesso per cause naturali anche a Lignano Sabbiadoro, sempre nella giornata di ieri. In questo caso si tratta di una turista tedesca trovata morta nel suo alloggio per le vacanze nella zona di lungomare Biagio Marin. A stroncare la sua vita un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro. Inutili anche in questo caso i soccorsi.