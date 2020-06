Allarme nella tarda mattinata ad Aprilia Marittima, in comune di Latisana, per un malore occorso a un turista austriaco che si trovava in ferie nella località della Bassa Friulana insieme alla moglie.

A chiedere aiuto è stata proprio quest'ultima, facendo accorrere sul posto i sanitari. Per il marito, però, non c'era più nulla da fare se non decretarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Latisana.