Malore in viaggio, muore nel bagno del treno

Tragico decesso all'interno di un treno veloce Trieste Venezia nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Il convoglio ha fatto tappa alla stazione dei treni di Latisana. Gli operatori non riuscivano ad aprire la porta del bagno e hanno chiamato la Polizia ferroviaria e i Vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Latisana sono giunti sul posto dopo poco e hanno aperto la porta.

All'interno c'era un uomo di 53 anni deceduto a causa di un malore; non ci sarebbero, infatti, responsabilità a carico di terze persone per la sua morte. Sul posto sono intervenuti subito anche i carabinieri e la Polizia di Stato, insieme alla Polfer. Per l'uomo nulla da fare. È stato immediatamente informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Udine.

Si tratta di un italiano, originario di Grado, che viveva però da tempo fuori regione e che solo di recente aveva richiesto la residenza nell'Isola del Sole.