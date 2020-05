Malore mentre taglia l'erba, lo trovano senza vita

Lutto a Casarsa della Delizia dove è deceduto un uomo di 55 anni che faceva il falegname. E' stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione, a Casarsa, stroncato da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo né tempo di chiedere aiuto. L'uomo è stato ritrovato dopo diverse ore dal momento del decesso. Nel momento in cui si è sentito male, infatti, era solo in casa.

A dare l'allarme, il giorno dopo, nella mattinata di ieri, è stato un vicino di casa che lo ha notato a terra; a poca distanza c'era il tagliaerba che stava utilizzando per sistemare il giardino quando è stato colto da malore.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Stazione di Casarsa per tutti i rilievi ed è stato informato tempestivamente il Pm di turno della Procura della Repubblica di Pordenone che ha autorizzato la rimozione del corpo, composto in cella mortuaria. È intervenuto il medico legale che ha decretato il decesso