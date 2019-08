Malore mentre va in bici: trovato morto dopo due giorni

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto, a Marsure di Sotto, nel comune di Povoletto, vicino a un vecchio bar, l'ex Locanda.

Si tratta di C. L., 76 anni, di Nimis, un appassionato di bicicletta che percorreva quasi quotidianamente il tratto Nimis Povoletto. Era conosciuto dalla comunità locale che era affezionato a questo pensionato simpatico e gioviale. A rinvenire la sua salma sono stati proprio alcuni abitanti del posto che hanno dato l'allarme facendo intervenire sul posto i Carabinieri della stazione di Remanzacco e i sanitari di un'ambulanza.

Per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Era deceduto probabilmente due giorni prima, per un malore, forse concausato dal caldo. Ottenuto il nulla osta da parte del pm di turno della Procura della Repubblica di Udine il corpo è stato rimosso e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.