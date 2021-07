Malore nel bar della stazione, soccorso dalla Polfer

35 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, nell’intera giornata di ieri, nel sesto appuntamento con l’operazione “Oro Rosso”, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. E’ stata verificata la situazione di due depositi di rottami e sono state una ventina le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada, 40 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti al comparto.

Le operazioni straordinarie disposte dal Servizio Polizia Ferroviaria, assieme ai costanti accertamenti effettuati dalla Polfer a livello locale, costituiscono un importante strumento di prevenzione per scoraggiare reati e illeciti amministrativi.

Lunedì, gli agenti del Posto Polizia Ferroviaria di Pordenone sono intervenuti in soccorso a un ottantenne che si era sentito male all’interno del bar della stazione. Gli operatori, riconoscendo sintomi riconducibili a un possibile infarto, hanno assistito l’anziano e avvisato immediatamente i soccorsi sanitari che, in poco tempo, hanno raggiunto la stazione e lo hanno trasportato in ospedale.