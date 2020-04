Malore nella notte, trovano una donna a terra

Questa notte, poco prima della 4.30, una pattuglia del Corpo Vigili Notturni che stava svolgendo un normale servizio di controllo, ha notato una persona stesa a terra sul ciglio della strada, in via Roma, a Tolmezzo. La guardia giurata ha avviato subito la procedura di primo soccorso. La persona era in stato confusionale. Contattato il Nue 112, dopo pochi minuti, sul posto sono giunti i sanitari e una pattuglia della Guardia di Finanza. La persona è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti.