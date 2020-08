Malore, perde il controllo della vettura e finisce nel fossato

Incidente nella prima serata di ieri, poco dopo le 21, lungo via Basiliano, in comune di Lestizza. L'anziano conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, sul quale viaggiava solo, ed è uscito di strada autonomamente, finendo in un fossato.

Non è rimasto imprigionato e, all'arrivo del personale sanitario di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, ha lamentato dolori al petto che hanno fatto pensare a un malore. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza della vettura. Rilievi e viabilità a cura dei Carabinieri della Compagnia di Latisana.