Malore sul sentiero sopra la Napoleonica

Malore e dolori al torace per un triestino di 53 anni mentre camminava da solo sul sentiero numero 12 che va dal Monte Grisa verso Prosecco, nei pressi della Vedetta Italia. L'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi poco dopo le 16 contattando il NUE112.

Il 53enne è stato raggiunto sul posto in breve tempo da otto tecnici del Soccorso Alpino, dai Vigili del Fuoco, da un nucleo della Polizia in Mountain Bike e dal personale dell'ambulanza del 118.

Stabilizzato sul posto è stato caricato sulla barella e trasportato per cinque minuti a piedi nel tratto lungo il sentiero fino all'ambulanza che attendeva in strada con destinazione Cattinara. L'intervento si è concluso alle 18.