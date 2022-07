Malore sul Tagliamento, soccorso un uomo

Alle 14, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo - anche con operatori del nucleo Speleo Alpino Fluviale - è intervenuta su richiesta della Sala operativa regionale, per prestare soccorso a una persona che aveva accusato un malore nei pressi del Tagliamento, in comune di Forni di Sopra.

L'uomo, classe 1972 di nazionalità cingalese, era stato notato accasciato sul greto del fiume da alcuni passanti, che hanno chiamato il 112. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso regionale e sono arrivate anche le squadre di terra della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e Speleologico.

Pompieri, tecnici Cnsas e personale sanitario hanno operato per stabilizzare l’uomo che, probabilmente a causa di un malore, era incosciente; è stato imbarellarlo e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.