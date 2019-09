Maltempo, allagamenti e disagi in Friuli

L'annunciato fronte temporalesco ha fatto irruzione sulla nostra regione attorno alle 12. I primi disagi si sono registrati attorno alle 13, quando al 112 sono arrivate segnalazioni per allagamenti e alberi caduti nei comuni di Sesto al Reghena, Cordovado, Talmassons, Bertiolo e Carlino.

Da segnalare un albero caduto sulla Napoleonica (SR252) all’altezza del ristornate “Ai Granatieri” a Talmassons, che ha creato non pochi disagi alla viabilità. Alle 14 allagamenti si sono verificati nella zona di Tricesimo e Udine, ma i disagi maggiori si sono registrati nel Latisanese, con diffusi allagamenti nel comune e a Latisanotta, Ronchis, Rivignano Teor e

Varmo. Nel sottopasso di via Dietro Chiesa un’auto è rimasta bloccata dall’acqua e i Vigili del Fuoco sono intervenui a soccorso.

Allagamenti puntuali a Lestizza e Mortegliano. Segnalazioni di una frana (caduta di un masso) a Taipana.

La sala operativa regionale (Sor) si è messa in contatto con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per monitorare lo stato del reticolo di bonifica, che non ha presentato particolari criticità.

Costante comunicazione anche con la sede comunale di Protezione Civile di Latisana e il Cafc, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale per monitorare lo stato del reticolo urbano entrato in crisi. I principali corsi d’acqua non presentano alcuna criticità.

Le chiamate legate al maltempo registrate dal servizio del Nue 112 sono state 200, di cui 160 solo per il comune di Latisana.

Da inizio del maltempo stanno operando complessivamente oltre 115 volontari di 28 comuni. A supporto del comune di Latisana, particolarmente colpito da allagamenti, sono intervenute le squadre dei distretti Latisanese e Medio Friuli.

EVOLUZIONE. Stasera e stanotte il fronte sarà seguito da aria fredda in quota che manterrà condizioni di instabilità atmosferica. Fino a domattina saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi, probabilmente più attivi sulla costa e sulle zone orientali, che potranno portare altre piogge localmente abbondanti, anche a più riprese, ma probabilmente meno persistenti.