Maltempo, disagi nella notte a causa dei fulmini

Il maltempo di questa notte non ha concausato solamente incidenti stradali, ma ha provocato anche disagi legati alla caduta di fulmini. A Monfalcone, in via Ariis, poco dopo la mezzanotte, una saetta ha colpito una casa e c'è stato un principio d'incendio al tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

A Staranzano un fulmine ha colpito il campanile causando caduta di coppi e altro materiale. La scarica ha mandato in tilt il sistema elettrico. Sul posto sono intervenuti il responsabile della parrocchia insieme ai vigili del fuoco; è successo intorno a mezzanotte e mezza. Anche qui nessuno è rimasto ferito. In giornata saranno valutati meglio danni.

Nelle immagini di Ivan Bianchi, ecco come si presentava la situazione questa mattina (vedi gallery)

Problemi per fulmini anche in provincia di Udine. I vigili del fuoco sono intervenuti a Feletto Umberto e a Silvella di San Vito di Fagagna per un quadro elettrico e un palo della corrente in tilt, sempre a causa delle forti scariche elettriche.

Una dozzina gli interventi dei pompieri a Trieste per sbloccaggio ascensori, sempre per problemi di natura elettrica legati al temporale.

Nel Friuli occidentale i vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo sono intervenuti lungo via Basaldella, tra Tauriano e Spilimbergo, per caduta alberi sulla carreggiata. Sono stati rimossi cinque tronchi dalla sede stradale. Nessuno è rimasto ferito.