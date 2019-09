Maltempo, famiglia evacuata a Castions di Strada

Il maltempo che ha colpito il Friuli in queste ore ha causato ei disagi anche in comune di Castions di Strada. Nel cuore della notte, infatti, intorno all'una, è scattato l'allarme in un'abitazione nel capoluogo. Si è formata una crepa nella copertura dell'edificio residenziale, un immobile privato con problemi di manutenzione. La possibilità di infiltrazioni di acqua e le conseguenti possibili problematiche legate all'impianto elettrico, hanno richiesto l'evacuazione dell'abitazione, che è stata dichiarata temporaneamente inagibile. Sul posto i vigili del fuoco.

Nella notte è stato contattato il sindaco di Castions di Strada Ivan Petrucco che ha dato supporto e ha seguito la situazione di emergenza della famiglia, composta da due persone. Il primo cittadino ha dato disponibilità per l'alloggio presente nella sede della Protezione Civile, ma la famiglia è stata accolta da amici per la notte. L'amministrazione comunale procederà questa mattina per capire come risolvere il problema.