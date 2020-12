Maltempo, 10mila utenze senza corrente in Fvg

SITUAZIONE. Nelle ultime 12 ore sulla regione sono state osservate piogge da moderate ad abbondanti sulla pianura pordenonese (10-20 mm), ancora intense sulla pianura orientale e Isontino (20-50 mm) e fino a 70 mm sul Carso. Sulle Prealpi Carniche e Giulie, sui versanti esposti alla pianura dove non è nevicato fino a 600-800 metri di quota, sono stati registrati da 20 a 60 mm di pioggia, mentre nelle zone interne c'è stata per lo più neve a partire dai 300-400 metri di quota.

Le nevicate sono state più abbondanti sul Tarvisiano, dove si registrano fino a 50 cm di neve fresca sia nel fondovalle sia in quota, sulle altre zone in quota sono caduti, da ieri sera, da 20 a 40 cm di nuova neve. Soffia Bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa, con raffiche fino a 70 km orari a Trieste; vento moderato da nord-est anche in quota, 30-40 km orari.

EVOLUZIONE. Fino alle ore centrali di oggi sono previste precipitazioni abbondanti, localmente intense. I cumulati di precipitazione attesi su gran parte della regione, per le prossime 6 ore, sono stimati fra 20 e 40 mm circa. In montagna continuerà a nevicare, oltre i 300-400 metri circa nelle zone interne, oltre 600 metri circa sulle Prealpi (sui versanti esposti alla pianura), con 10-40 cm circa di nuova neve in quota. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa. Nel corso del pomeriggio di oggi attenuazione delle precipitazioni e successiva cessazione in serata. Domani possibili ancora locali precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli.

BLACKOUT. Enel, con 120 risorse impegnate sul territorio, segnala 10.000 utenze disalimentate da Sappada a Tarvisio, anche a causa di un guasto alla linea di alta tensione di Terna nella cabina primaria di Somplago. Attualmente installati 30 generatori di corrente e ulteriori saranno messi in funzione nel corso della mattinata. Numerose linee di media tensione guaste causa caduta alberi per neve abbondante e vento forte.

EFFETTI AL SUOLO. Grossi disagi ad Arta Terme: lungo la strada comunale che conduce alla Frazione di Cabia caduta di diverse piante con interruzione della viabilità e conseguente rallentamento del servizio sgombero neve. Con intervento di una squadra del Gruppo comunale di Protezione civile la viabilità è stata momentaneamente ripristinata ma con il costante pericolo di nuovi disagi; strada comunale chiusa per la Località Plan di Coces nella frazione di Piedim per continua caduta di alberi, zona priva di energia elettrica e di segnale di telefonia; strada comunale per la frazione di Valle e Rivalpo presenta diverse criticità per la caduta di piante compromettendo la viabilità; le altre strade ricadenti nel territorio comunale hanno presentato e presentano la caduta di ramaglia dovuta al peso della neve, in corso di ripristino.

In Comune di Pinzano al Tagliamento frana su strada dietro Manazzons. In Comune di Tarcento segnalazione movimento franoso in via Bernadia.

Nella mappa (foto) la distribuzione dei fenomeni nel corso dell’allerta in base alle segnalazioni pervenute alla Sala Operativa Regionale.

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO. Le frazioni di Forni Avoltri, isolate dal maltempo dei giorni scorsi, sono di nuovo raggiungibili dal tardo pomeriggio di martedì 8 dicembre attraverso la strada forestale resa agibile grazie all'intervento dei funzionari della Protezione civile, che hanno coordinato le operazioni di sgombero della viabilità alternativa.

VIABILITÀ REGIONALE. Aggiornamento delle 8 del 9 dicembre:

statale 52: senso unico alternato al km 48; chiusa al km 59+600 (chiuso Passo Mauria);

regionale 646: chiusa dal km 18 per neve e caduta alberi;

regionale 512: chiusa dal km 2 al km 8 per caduta alberi;

regionale 355: chiusa lato Sappada per slavina a Cima Sappada;

regionale 465: strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700;

regionale 73 "Del Lumiei": chiusa;

regionale 76 "Della Val Raccolana": chiusa da Sella Nevea a Cave Del Predil;

regionale 110 "Di Passo Pramollo": chiusa;

regionale 123 "Dello Zoncolan": chiusa;

regionale 24: chiusa da Ligosullo a Paularo;

regionale 40 “Di Paularo”: chiusa;

regionale 57 "Di Campone": chiusa per caduta alberi e alberature pericolanti;

regionale 60 "delle 5 strade" km 0+000 - 0+200: chiuso sottopasso ferroviario a Zoppola;

regionale 49 “Di Prata”: chiusa nel tratto tra località Rondover (comune di Porcia) e a Prata di Sopra.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nel bacino del Cellina - Meduna gli scarichi delle dighe alle 8 sono complessivamente pari a 128 mc/s, con valori costanti. È attivo il Servizio di Piena. Tutti i livelli dei fiumi principali sono sotto controllo. Per i fiumi Tagliamento e Isonzo i livelli dei principali idrometri di riferimento lungo l’asta sono al di sotto del livello di guardia.

Continua l’attività di presidio lungo l’asta del torrente Cormor le cui portate sono in diminuzione.

MAREA. Alle 6.30 si è registrato il picco di marea a Grado pari a 1,03 m (Preallarme 1,25m - Allarme 1,40m) mantenendosi, come nella costa Triestina, sotto i livelli di guardia.

VOLONTARIATO. Dall’inizio allerta si sono attivati 500 volontari con 158 mezzi. Le chiamate dalle 24 del giorno 8 dicembre al Numero Unico delle Emergenze (NUE) sono state 40.