Maltempo, 500 volontari al lavoro in 43 Comuni

Da inizio maltempo in Friuli Venezia Giulia hanno operato oltre 500 volontari della Protezione civile con 150 mezzi per interventi e monitoraggio del territorio nei 43 Comuni più colpiti, in particolare nell'Isontino e nella Pedemontana. Il Numero Unico di Emergenza (Nue) ha registrato 400 chiamate di soccorso per allagamenti, caduta alberi, black out. Forti mareggiate si sono abbattute su Lignano Sabbiadoro.

Allagamenti AD Arta Terme, San Leonardo, Campolongo Tapogliano, Spilimbergo, CampolongoTapogliano, Prepotto, Porcia e Fontanafredda. Caduta alberi a Sequals, Erto e Casso, Tramonti di Sopra, Stregna, San Pietro al Natisone, Tricesimo, Pulfero. Dissesti e smottamenti nei Comuni di Erto Casso, Malborghetto Valbruna. Operativi i tecnici della protezione civile per interventi di assistenza ai Comuni colpiti soprattutto per interventi sulla viabilità.

Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, in sopralluogo in questo momento a Paluzza e Arta. La criticità da risolvere urgentemente riguarda l'opera di presa

dell'acquedotto gestito da Hydrogea a Vito d'Asio che stata danneggiata e non è in grado di fornire acqua. Sono 11 comuni che rischiano di rimanere a secco: Vito d'Asio, Pinzano, Castelnuovo, Forgaria, Clauzetto, Travesio, Sequals, Arba, Vivaro, Fanna e Meduno. I gestori hanno siglato un protocollo di sussidiarietà e pertanto sono stati subito attivati i mezzi per fronteggiare la problematica.

Cafc, che dispone di un'autobotte, è già tra l'altro intervenuta su Forgaria, il primo comune che per conformazione della rete sta rimanendo senza fornitura.

Nel corso della giornata molti i black out registrati: nel pomeriggio erano 6.000 gli utenti disalimentati, di cui 3.000 nelle aree di Aquileia e Fiumicello e altrettanti tra Aviano e Caneva. Attualmente sono in 2 mila senza energia elettrica.

Per quanto riguarda la viabilità, è stato riaperto poco fa il collegamento con l'Austria, che era chiuso sulla SS52 bis oltre l'abitato di Timau verso Passo di Monte Croce Carnico. Le altre strade interessate da dissesti fin dal mattino sono state la strada provinciale 1 PN della Val D'Arzino, chiusa tra San Francesco e Verzegnis; la provinciale della Val Aupa tra Moggio e Pontebba all'altezza della sella Cereschiatis; la SP45 della Val Cosizza, chiusa in località Grimacco per caduta alberi sulla carreggiata; la SP 36 tra Caneva di Tolmezzo e Bordano, parzialmente chiusa per franamenti all'imbocco della galleria e la strada regionale 352 interrotta per caduta alberi tra Grado e Aquileia.

La situazione idrografica registra il Tagliamento a Venzone sopra il livello di guardia (ha raggiunto alle ore 11:30 il livello di 2.59m in aumento; il picco di piena sta transitando a Latisana con livelli inferiori a quello di guardia). Gli altri idrometri di riferimento del bacino Cellina-Meduna e del bacino dell'Isonzo e del torrente Cormor sono sotto i livelli di guardia. In Comune di Socchieve è chiuso il guado sul Lumiei. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna.

Domenica impegnativa anche per i Vigili del fuoco dei comandi provinciali del Friuli Venezia Giulia; gli interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili al maltempo portati a termine nelle ultime 12 ore sono stati 270 (130 per il comando di Udine, 75 per il comando di Gorizia, 60 per il comando di Pordenone e cinque per quello di Trieste); 20 invece sono le richieste che devono ancora essere evase ( 10 a Udine, 6 a Gorizia e 4 a Pordenone).

Alberi caduti o pericolanti, frane, smottamenti, allagamenti, tetti scoperchiati, intonaci e cornicioni pericolanti sono queste le tipoligie di soccorso che hanno impegnato oggi i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

Anche se al momento il numero di richieste di soccorso sta rientrando nella normalità, rimane l'allerta meteo in tutta la regione e quindi tutti i comandi provinciali del Friuli Venezia Giulia sono pronti a intervenire nel proprio territorio di competenza e in supporto dei comandi provinciali che presentassero maggiori criticità.

SITUAZIONE. Una saccatura depressionaria continua a interessare l'Italia, ma sulla regione in seguito al passaggio del fronte, affluirà aria più secca e fresca in quota, mentre nei bassi strati la presenza di aria umida e di moderate correnti sud-occidentali, potrebbe ancora mantenere moderata instabilità. Lunedì pomeriggio la depressione si porterà sull'Alto Adriatico, ma negli strati medio-bassi, inizieranno ad affluire a partire dalle Alpi, correnti settentrionali progressivamente più secche.

EVOLUZIONE. Nel corso del pomeriggio di oggi domenica schiarite, specie su pianura e costa, ma saranno ancora possibili dei rovesci e qualche temporale, con piogge in genere moderate, localmente abbondanti. In serata i fenomeni andranno esaurendosi. Nel pomeriggio di lunedì saranno probabili piogge sparse, in genere moderate, più abbondanti sulla fascia costiera. Martedì variabilità con qualche pioggia al pomeriggio.