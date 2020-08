Maltempo a Buttrio, abbattuti alberi secolari in Villa di Toppo-Florio

Il maltempo ha colpito il cuore di Buttrio, danneggiando alberi secolari della Villa di Toppo-Florio e abbattendo pali della linea telefonica. “Nella notte tra sabato e domenica la Protezione Civile è intervenuta per sgomberare la regionale 56 e la strada collinare da alberi e grossi rami caduti che avevano invaso la carreggiata stradale", riferisce l’assessore Luigi Lorusso. "Dopo questa prima fase di pulizia per poter riaprire la viabilità, nella mattinata di domenica, dopo la fortissima tempesta che si è abbattuta nuovamente su Buttrio, abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo su tutto il territorio comunale per verificare le criticità ancora presenti e provvedere alla messa in sicurezza. Purtroppo sono stati colpiti dal maltempo anche alberi secolari all’interno del parco di villa di Toppo Florio e altri in diverse zone del comune".

E' stato inoltre interessato il 112 per un grosso ramo caduto sulla linea elettrica che serve la parte collinare, davanti villa di Toppo Florio. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica anche per la rimozione in sicurezza di un enorme ramo sulla linea elettrica, e per la caduta di pali della linea telefonica sia in centro che in periferia. Un tratto di linea è stato transennato e il gestore dovrà ripristinarlo, l’altro è stato spostato, ma la linea è tranciata.

Sul luogo anche il sindaco Eliano Bassi, che si è sincerato dello stato dei danni e sta lavorando con l’ufficio tecnico del Comune e la PC per risolvere le problematiche, anche in previsione dell’importante evento “Treeart Festival” che si terrà dal 18 al 20 settembre. “Un ringraziamento ai vigili del fuoco e alla squadra di protezione civile comunale - aggiunge Lorusso - per la loro competenza, il loro costante e professionale impegno e la vicinanza alla nostra comunità”.