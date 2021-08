Maltempo a Fiume Veneto, prosegue la conta dei danni

"Dopo il maltempo di lunedì 16 agosto, stiamo cercando di tornare alla normalità. Molto del lavoro di messa in sicurezza delle coperture, conseguente alla grandinata del 1 agosto, è andato vano e si è dovuto ricominciare da capo". Con queste parole il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, ha sintetizzato la situazione.



"Il gruppo comunale di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per risolvere i problemi - aggiunge Canton -, con un po' di pazienza nelle prossime giornate tutto il territorio verrà sistemato. Ho scritto al vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile per riaprire i termini di segnalazione dei danni, in funzione della decretazione dello stato di calamità - conclude -. Non appena ci verranno date indicazioni sulle modalità di segnalazione e sulle tempistiche, la cittadinanza verrà informata."



In questi giorni sono stati anche predisposti dei container straordinari per la raccolta del verde e delle ramaglie spezzate dal maltempo di lunedì sera.

I container si trovano a Bannia in Piazza Chiarandini e presso il parcheggio del cimitero in via N. Bixio, a Fiume Veneto in Piazzale Del Des (area-mercato).