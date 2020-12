Maltempo, a fuoco una cabina del metano a Pasian di Prato

Piu' squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di udine sono intervenute alle 6:45 di oggi per un incendio che ha interessato la cabina di decompressione del gas metano installata presso la Scuola media "Bertoli, in via Vero Tonino a Pasian di Prato.



La cabina e' stata colpita da una scarica atmosferica che ha immediatamente causato la fuoriuscita di gas metano e il successivo innesco, causando un dardo di fuoco alto alcuni metri. Sul posto sono arrivati più mezzi dalla sede centrale di via Popone che hanno tenuto sotto controllo la situazione agendo con getti d'acqua da più punti.

Nel frattempo era stato attivato il servizio di pronto intervento della società distributrice Acegas-Aps-Amga che ha inviato i propri tecnici sul posto. Contestualmente i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e successivamente si e' provveduto all'intercettazione del tronco di tubazione interessato dalla perdita.

Il forte calore che si e' sviluppato ha danneggiato una parte della recinzione della scuola, mentre l'edificio non ha subito conseguenze. Si sono anche guastate alcune apparecchiature della cabina che dovranno essere sostituite.