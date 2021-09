Maltempo a Gorizia, allagata la scuola Ferretti

Il temporale, con pioggia battente, della notte scorsa ha lasciato il segno: il tetto provvisorio collocato sulla scuola primaria Ferretti di via Zara, a Gorizia, non è riuscito a trattenere l’acqua che ha finito per allagare la struttura. Il Comune è stato immediatamente allertato e l’assessore ai servizi manutentivi, Francesco Del Sordi, si è subito recato sul posto insieme ai tecnici municipali e alla dirigente scolastica, Alessandra Putorti, accompagnata dal responsabile della sicurezza, Stefano Lipanje.

“Constatata l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività all’interno della scuola, dove sono presenti 87 bambini divisi in 5 classi, una per sezione, ci siamo immediatamente attivati per trovare una soluzione alternativa - rimarca Del Sordi - e la più idonea, condivisa con la dirigente scolastica, è stata quella relativa a Villa Ritter. Si tratta di un edificio completamente rinnovato, qualche anno fa, che ha ospitato per un periodo attività universitarie e che oggi è vuoto".

"In una settimana si effettueranno i lavori di ripristino e lunedì i bambini della Ferretti potranno riprendere le lezioni a pieno regime senza dover dividere le classi visto che gli spazi sono assolutamente adeguati e potranno tranquillamente ospitarli fino alla fine di ottobre, quando si concluderanno i lavori. Abbiamo cercato di evitare ulteriori disagi alle famiglie, alcune delle quali hanno figli in più classi e sarebbe stato davvero in difficoltà se avessimo dovuto distribuirle su più strutture. Ringrazio la dirigente scolastica per la grande collaborazione, le famiglie per la comprensione che hanno dimostrato e i tecnici comunali che si sono subito attivati per rendere possibile in tempi brevi la soluzione alternativa”.

Ma com’è accaduto l’incidente che ha reso, di fatto, inagibile la Ferretti? “Il cantiere, in cui lavora l’impresa Galletto ha subìto dei rallentamenti per materiali giunti in ritardo", spiega il dirigente dei lavori pubblici, Alessandro De Luisa, "e non si è riusciti a ultimare la copertura dell’edificio per sabato scorso come prestabilito. E’ stato quindi realizzata una copertura provvisoria che, però, a fronte della pioggia scrosciante della notte scorsa non è riuscita a trattenere l’acqua. Ora, individuato un altro edificio per trasferire l’attività didattica della Ferretti, riprenderanno i lavori per l’ultimazione del tetto ma anche per il ripristino degli spazi allagati. Il tutto dovrebbe concludersi entro ottobre. Successivamente il cantiere proseguirà come da programma”.

Esprime soddisfazione per l’individuazione immediata di un diverso edificio dove svolgere l'attività scolastica anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Perco, Alessandra Putorti. “Già nei giorni scorsi si erano svolte riunioni con l’assessore all’istruzione Silvana Romano e la dirigente Maura Clementi per verificare una possibile alternativa – evidenza – e stamattina è stata individuata in Villa Ritter, una soluzione che mi sembra ottimale e che addirittura, ci consentirà di avere a disposizione anche una bella palestra. In attesa che l’edificio sia ripulito e riscaldato, per una settimana, ci saranno lezioni in dad ma, dal lunedì successivo saremo di nuovo in presenza grazie agli spazi di villa Ritter. Ringrazio davvero il Comune, sia gli assessori che i tecnici perché si sono davvero impegnati a fondo per cercare di risolvere il problema con l’unico obiettivo di creare meno disagi possibili alle famiglie. In queste situazioni la collaborazione e l’unità di intenti sono fondamentali e, in questo caso ci hanno permesso di trovare una risposta in tempi brevi al problema”.