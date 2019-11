Maltempo, a Grado l'acqua tracima ancora

E’ iniziata un’altra giornata difficile per tutte le località della Costa e della Bassa Friulana. Dopo la violenta mareggiata che ha messo in ginocchio l’area costiera, da Trieste a Lignano, oggi, complice lo Scirocco, sono previsti nuovi episodi di acqua alta. In tutte le località già duramente colpite tra martedì e mercoledì la popolazione, le forze dell’ordine e i volontari della Protezione civile sono al lavoro per mettere in sicurezza i punti critici.

Ecco come si presenta la situazione questa mattina, alle 8.30, a Grado, uno dei comuni più duramente colpiti nei giorni scorsi. L’acqua sta già tracimando in alcuni punti (foto Ivan Bianchi). La zona del porto è stata chiusa.

A Lignano, si è già tenuto un incontro tecnico per finalizzare le ultime procedure di prevenzione e di intervento in caso di necessità. Convocato per le 9 il Centro Operativo Comunale. Monitorato il picco di marea previsto in mattinata e i punti sensibili del territorio. Chiusa al traffico Strada Alzaia e interdetto l'accesso al Faro Rosso.