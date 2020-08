Maltempo a Lignano, ripristinata la maggior parte dei danni

Conta dei danni dopo l’ondata di maltempo, che nel weekend ha colpito anche Lignano Sabbiadoro. Si è svolto questa mattina un sopralluogo con l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il Sindaco Luca Fanotto, il Presidente Lisagest Manuel Rodeano e la Protezione civile comunale per la verifica puntuale degli effetti dei forti temporali che hanno interessato la località balneare.

“Si è potuto constatare che non ci sono danni rilevanti sul territorio”, ha detto il Sindaco Fanotto. “La capacità di reazione, in particolare da parte dei Concessionari e dei dipendenti comunali, è stata immediata e si è potuto ripristinare molto velocemente, nell’arco di 24 ore, le condizioni di piena fruibilità dell’arenile, luogo principalmente colpito dalla mareggiata. C’è stato un fenomeno erosivo di alcuni metri della spiaggia e, quindi, sarà fondamentale intervenire nel corso dei prossimi mesi con l’attività di ripascimento dell’arenile. Per quanto riguarda il materiale spiaggiato portato dal Tagliamento, sarà smaltito da parte dei concessionari. La tematica è, comunque, all’attenzione della Regione in quanto il materiale proviene da tutto l’entroterra percorso dall’alveo del fiume”.

“La Città risulta ora in ordine, pienamente fruibile e accogliente per chi vorrà scegliere Lignano per quest’ultima parte di stagione”, conclude Fanotto.

“Sono venuto a Lignano – ha detto Bini - per rendermi conto di persona dei danni derivanti dalla mareggiata che ha colpito la comunità in questo fine settimana. I danni riscontrati sono minori rispetto a quelle che erano le preoccupazioni iniziali, seppur presenti, come un’importante erosione all’arenile. Quello che ho riscontrato è stata la grande operatività, efficienza ed efficacia della Protezione civile, di Lisagest, degli operatori e dell’Amministrazione comunale che, in una notte, hanno reso nuovamente fruibili le spiagge e le passeggiate di Lignano. Un plauso a tutti gli operatori”.