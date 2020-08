Maltempo a Pordenone, Maniago e Sacile, oltre 50 interventi dei vigili

I Vigili del Fuoco di Pordenone e Maniago sono stati impegnati in numerosi interventi, a causa delle forti precipitazioni di ieri pomeriggio, martedì 11 agosto 2020.

Oltre cinquanta le richieste di intervento ricevute dalla Sala Operativa di via Interna. I comuni maggiormente colpiti dal maltempo sono stati Sacile, Pordenone e in minima parte Maniago.

Supportati anche dalle locali sezioni di Protezione Civile, le tipologie d'intervento effettuate sono state prosciugamenti di scantinati, danni d'acqua in genere, alberi e pali pericolanti.

Da segnalare un intervento effettuato dall'autoscala dei Vigili del Fuoco a Sacile in via Gramsci per la messa in sicurezza di alcune grondaie pericolanti attorno alle 20.