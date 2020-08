Maltempo a Trieste, soccorsi in mare 15 ragazzi

I sommozzatori e il personale nautico dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti questo pomeriggio, alle 15.30, per soccorrere una quindicina di ragazzini che si stavano esercitando insieme ai loro istruttori a bordo degli Optimist, i monoscafi utilizzati per l'introduzione alla pratica della vela. A causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche si sono trovati in difficoltà, al largo di Miramare - Grignano. Sono stati soccorsi dai pompieri intervenuti con una motobarca e un gommone.