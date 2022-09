Maltempo a Udine, attività e strade allagate

L'ondata di maltempo ha colpito anche Udine. Intorno alle 18, un forte temporale ha interessato l'area centrale e quella settentrionale della città, provocando allagamenti e disagi alla circolazione.

I Vigili del fuoco e i volontari della Squadra comunale di Protezione civile del Comune di Udine stanno intervenendo nei punti più colpiti, in particolare nell'area del Terminal Studenti e in piazza primo Maggio per allagamenti sulla viabilità e in via Rita Levi Montalcini per aiutare degli esercenti di alcuni punti vendita che si sono ritrovati con i negozi parzialmente allagati. Disagi anche nei locali dell'Ospedale, dove si segnalano problematiche per allagamenti (nella foto).

Piove anche in area collinare ma, al momento, non si registrano particolari criticità.