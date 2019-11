Maltempo, acqua alta e mareggiate sulla costa

L'ondata di maltempo e la concomitante alta marea hanno provocato, su tutta la costa, fenomeni di acqua alta da Trieste a Marano Lagunare, passando per Lignano e Grado. Invase dall'acqua le strade più vicine alle rive, ai porti e alle banchine. Le squadre di Protezione civile, con i sindaci e gli assessori competenti, stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto alla guida, e a restare possibilmente in casa per facilitare le operazioni.

Acqua alta a Grado, in via Manzoni e in diverse strade. A Lignano è in corso una tracimazione delle acque dalla Darsena fino a via Annia. Le acque hanno già invaso poco dopo le 21.30 via Laguna e via Trento. A Marina Uno acqua 30 centimetri oltre gli argini. Ai disagi si è aggiunto anche un lungo blackout a Sabbiadoro, ma la situazione, dopo le 23, è iniziata a migliorare. E' stato convocato il Centro Operativo Comunale. Sindaco e vicesindaco sono ancora al lavoro. Sono monitorate anche tutte le Darsene e la Litoranea Veneta.

Preoccupazioni anche a Latisana e nei comuni lungo l'Isonzo, osservato speciale in queste ore. Problemi anche ad Aquileia dove diverse case sono state allagate, raggiunte dall'acqua esondata dal Natissa non protetto dagli argini. Acqua alta anche ad Aprilia Marittima.

Disagi anche a Duino in località Villaggio del Pescatore. Si segnala il cedimento parziale dell’argine destro sul canale del Brancolo. La marea alle 22 ha fatto registrare il valore di 179 centimetri a Grado e di 176 a Trieste.

LA SITUAZIONE ALLE 22. Sulla regione nelle ultime ore si sono registrate piogge da abbondanti a intense specie sulle Prealpi Carniche e in Carnia, con cumulati complessivi fra 50-80 mm; la quota neve intorno a 1.800 metri sulle Prealpi, 1.200-1.500 metri sulle zone più interne della Carnia e del Tarvisiano. Sulla costa ha soffiato forte la Bora, ma attualmente è in calo. L'acqua alta sulla costa ha registrato valori decisamente superiori a quelli previsti dai modelli di simulazione.

EVOLUZIONE. Nella notte è confermato l’approfondimento del minimo barico secondario sulla Laguna di Venezia centro-meridionale, che poi nella notte andrà spostandosi verso le Prealpi Venete. Sono attesi fino alle prime ore di mercoledì: vento forte a tutte le quote, da sud-est oltre i 1.500-2.000 metri e da est-nordest Bora nei bassi strati, con raffiche intorno a 100-110 chilometri orari sulla costa, poi in calo.

Un proseguimento delle precipitazioni, a carattere intermittente nella notte, da abbondanti a intense, probabilmente più estese su pianura e costa poi nella mattinata di mercoledì; nevicate con quota in calo nella seconda parte della notte fino a 1.300 metri circa sulle Prealpi, 800-1.000 metri sulle zone alpine più interne. Si prevede ancora un episodio di acqua alta eccezionale sulla costa nella mattinata di mercoledì.

VIABILITA’. Si segnalano problemi alla viabilità a Grado centro e sulla statale 352, a Precenicco in località Pertegada e a Monfalcone in via Marina Nova.

Le chiamate legate al maltempo registrate nella serata dal servizio del NUE112 sono una cinquantina. Sono stati aperti i COC presso i comuni di Grado e Lignano. Per il monitoraggio del fenomeno dell’acqua alta sono attivi 130 volontari di 30 comuni.