Maltempo, aggiornamento sulla viabilità

Si continua a lavorare per ripristinare la viabilità, messa duramente alla prova dalla lunga ondata di precipitazioni che ha interessato il Fvg negli ultimi giorni. Al momento, informa Fvg Strade, visto il perdurare delle condizioni di maltempo, è ancora chiusa per lavori di messa in sicurezza la regionale 465 della Forcella Lavardet e Valle San Canciano al km 30+750 in comune di Prato Carnico fino alle 15 di lunedì 25 novembre.

La regionale 355 è chiusa dal km 23 al km 26 in comune di Forni Avoltri secondo le seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 10.30; dalle 11 alle 13.30; dalle 14.30 alle 17 (esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali).

Transitabile nuovamente la regionale 38 “del Cornappo” in comune di Nimis e la regionale 24 "della Val Pontaiba" tra Treppo e Ligosullo.