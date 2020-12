Maltempo, aggiornamento sulla viabilità

Mentre il maltempo ha concesso finalmente una breve tregua, si continua a lavorare per ripristinare la viabilità che, specie in Carnia, ha subito pesanti disagi a causa della neve e di smottamenti e alberi caduti, che hanno isolato per giorni diverse frazioni.

Ecco il punto della situazione.

Al momento la statale 52 Carnica è transitabile a senso unico alternato al km 48; chiuso il Passo della Mauria.

La regionale 646 di Uccea è chiusa dal km 18 per neve e caduta alberi.

La regionale 355 della Val Degano è chiusa dal km 30 al km 33 per Sappada.

La regionale 465 della Forcella Lavardet e Valle San Canciano è chiusa dal km 10+596 al km15+700.

Sono chiuse, eccetto che per i mezzi di soccorso, la regionale 73 del Lumiei e la regionale 110 della Val Raccolana.

Chiusa la regionale 40 di Paularo; chiusa la regionale 552 del Passo Rest dal km 7+200 (località Caprizzi) e al km 23+800 (località Maleon).

La regionale 57 di Campone per caduta alberi e tronchi pericolanti.

Chiuso il sottopasso ferroviario di Zoppola lungo la regionale 60 delle Cinque Strade.