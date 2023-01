Maltempo, alberi e massi caduti in strada

Il maltempo ha reso necessario l'intervento dei volontari delle squadre comunali di Protezione civile nei territori di Tarcento, Attimis e Frisanco per alberi e massi caduti lungo la viabilità, per fortuna senza persone coinvolte.

A Tarcento, i volontari sono intervenuti nella zona di Sedilis per il taglio e la rimozione di alberi caduti lungo la viabilità in via Bernadia e in via Zatrepi. Hanno monitorato poi le aree contermini per verificare l'eventuale presenza di altre situazioni di criticità. Le strade sono libere.

Ad Attimis la squadra locale di Protezione civile è intervenuta lungo la viabilità che conduce alla frazione di Subit dove era stato segnalato un albero caduto. Giunti sul posto i volontari hanno appurato a trattarsi della caduta di un masso all'altezza di località Pecol. Domani l'amministrazione comunale procederà con un sopralluogo.

Nel comune di Frisanco, a Poffabro, la locale Protezione Civile è intervenuta lungo l'ex strada provinciale 63 e lungo l'ex provinciale 26 dove sono stati segnalati alberi caduti a causa del maltempo. Tronchi rami e alberi sono stati rimossi. La squadra di volontari ha poi monitorato la viabilità che conduce alle frazioni per verificare la presenza di eventuali altre criticità. Al momento non si registrano altri disagi.

Tutte le operazioni sono state gestite in piena sinergia con gli operatori della sala operativa Sor della Protezione civile Fvg.