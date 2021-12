I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti attorno alle 21 a Tramonti di Sopra, in via Superiore, la strada che da Chievolis porta al Lago di Ca' Selva, per tagliare delle piante che erano cadute a causa della neve.

In breve, i pompieri hanno rimosso gli alberi, ripristinando la viabilità e liberando il percorso ai mezzi spalaneve rimasti bloccati.