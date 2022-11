Maltempo, allagamenti a Grado

Disagi questa mattina a Grado dove, nelle ultime sei ore, sono caduti 180 millimetri di pioggia.

Sono una decina i volontari della squadra comunale di Protezione Civile operativi per interventi che si sono resi necessari a causa delle intense precipitazioni. I volontari, con quattro mezzi, sono intervenuti per lo svuotamento dall'acqua di scantinati di abitazioni, appartamenti e di un albergo, oltre che per l'allagamento di alcune strade.

Numerose le chiamate al Nue112 e alla Sor/Sala operativa regionale Protezione civile Friuli Venezia Giulia.

Sul posto anche i Vigili del fuoco.