Maltempo, allagamenti a Pordenone

Maxi lavoro della Protezione Civile di Pordenone per il maltempo di oggi. Con il coordinamento dell'assessore comunale Emanuele Loperfido, i volontari sono attiva dalle 5.30, ora del primo sopralluogo.

Dopo la prima riunione del centro operativo comunale, alle 8, è stata disposta la chiusura di alcune strade a Villanova: via Levade, via Villanova di sotto, via Di Vittorio, via Frazione Villanova, via Pra. Finora distribuiti alla popolazione 350 sacchi di sabbia, ma è stato avviato il reperimento di altri sacchi.

Osservato speciale è Noncello, che si sta ingrossando. Verso le 15.30 i volontari hanno montate le paratie. Il Centro operativo comunale è continuamente attivo nella gestione dell'emergenza anche con attivazione di idrovore, sgrigliamenti e pulizie.

Nel primo pomeriggio sono stati sistemati altrove gli inquilini di vicolo del Molino 8, seguiti dai servizi sociali. Attivo h24 il numero della Protezione civile 0434392290 (che si prega di lasciare libero per chi ne ha veramente bisogno).

A Corva di Pordenone, nel pomeriggio, è esondato il Meduna. Le campagne sono finite completamente sott'acqua e diverse case sono isolate. Con non poca fatica, i Vigili del Fuoco, utilizzando dei gommoni, stanno cercando di portare in salvo le persone prigioniere. Le persone non sono rimaste ferite. In campo tutte le forze possibili.