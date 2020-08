Maltempo, allagamenti e frane a Tarcento

La depressione che ha interessato nelle ultime ore il Fvg si sposta sui Balcani, dopo aver determinato forti temporali sull'Istria nelle ore centrali della giornata. Altri rovesci e temporali si sono sviluppati nel pomeriggio sui monti, specie sulle Prealpi Giulie, spostandosi in seguito verso le colline e alcune zone di pianura.

EVOLUZIONE. In serata la situazione, sulla regione dovrebbe tendere temporaneamente a stabilizzarsi, mentre nella notte un'altra depressione proveniente da nord-ovest dovrebbe riattivare una certa instabilità e potrà determinare rovesci sparsi e qualche locale temporale.

EFFETTI AL SUOLO. Gli eventi temporaleschi più intensi si sono verificati nel tardo pomeriggio e nella sera di ieri, quando alla Sala operativa regionale di Protezione civile sono pervenute segnalazioni di alberi caduti a Carlino, Mariano del Friuli, Capriva del Friuli, Romans d’Isonzo, Savogna, Moraro, Cervignano, Casarsa della Delizia, Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Sequals, Mortegliano, Varmo e Pasiano di Pordenone; allagamento di sottopasso a Ronchi dei Legionari.

A seguito della cella temporalesca in corso a nord di Udine verificatasi verso le 17 di oggi, la Sala operativa regionale sta registrando varie segnalazioni in Comune di Tarcento per allagamenti, una frana che ha interessato metà della careggiata della regionale 646 e un albero caduto in località Stella.

La centrale del Nue 112 ha registrato oltre 380 chiamate dall’inizio dello stato di allerta.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. I principali fiumi e torrenti sono sotto i livelli di guardia.