Maltempo, allagamenti e frane

L'intenso flusso di correnti molto umide da sud-est che sta interessando la regione ha fatto registrare dalla mezzanotte cumulati di pioggia fino a 200-230 mm su Prealpi Carniche e Carnia, 120 mm su Alpi e PrealpiGiulie, 130 mm sull'alta pianura, fra 20 e 70 mm sulla costa. La neve, piuttosto bagnata, inizialmente era scesafino a 700 m circa in Carnia, poi in genere oltre i 1400-1600 m, con 30-40 cm di neve fresca a 2000 m.

Le raffiche di vento hanno toccato i 148 km/h sul Col della Gallina, i 123 km/h sul M. Lussari e sul M. Matajur, 120km/h sul M. Zoncolan, mentre sulla costa le raffiche di Scirocco sono arrivate fino a 87 km/h, sia a LignanoSabbiadoro che a Trieste. In mattinata si è verificato nuovamente il fenomeno dell'acqua alta accompagnato anche da mareggiate.

EVOLUZIONE. Nelle prossime ore, fino alla conclusione della giornata, è atteso il passaggio del fronte, con l'arrivo in quota diaria un po' più fredda che prolungherà le condizioni di instabilità sulla regione. Sono attese ancora pioggeintermittenti in genere moderate o abbondanti (10-30 mm), localmente intense (30-50 mm), specie sulla fasciaorientale, possibili anche temporali. La quota neve sarà in abbassamento progressivo fino a 1000-1300 m circa.

Nella seconda parte della notte le precipitazioni saranno in esaurimento, con un generale miglioramento. Sulla costa lo Scirocco lascierà il posto al Libeccio (sud-ovest), che soffierà fino a 30-40 km/h circa, poi in ulteriorecalo.

EFFETTI AL SUOLO. Nella mattinata si sono verificati estesi allagamenti indiverse zone della regione, sia in destra Tagliamento (Brugnera, Chions, Sesto al Reghena), che nella piana di Osoppo (Buia, Osoppo). Locali allagamenti si sono verificati anche nella zona di Tolmezzo e in pianura. Nella pedemontana si sono verificate cadute di alberi che hanno causato l’interruzione di alcune strade comunali (a Travesio, Clauzetto, Vito d’Asio).

Cadute d’alberi si sono verificate anche nella zona di Sappada a causa della neve. Alcune frane hanno interessato la pedemontana e in particolare i comuni di Andreis, Fanna, Faedis e Tarcento; nella zona montana un movimento franoso è stato segnalato a Ravascletto e uno a Comeglians. I movimenti rilevati dai sistemi di monitoraggio installati per controllare il movimento franoso che interessa il paese di Cazzaso hanno indotto il comune di Tolmezzo ad attivare la fase di Preallarmeper tale criticità.

Nel tardo pomeriggio numerosi allagamenti si sono verificati a Cervignano e nei comuni limitrofi (Aquileia, Terzo di Aquileia), allagamenti anche in altre zone della pianura (S.Maria la Longa, Pocenia, Varmo, Pavia di Udine). Nella zona montana si segnalano altresì alcuni blackout che hanno interessato le località di Lateis (situazione ripristinata), Lauco e Verzegnis.

CORSI D’ACQUA e MAREA. Prosegue il servizio di piena sul fiume Tagliamento e sul Meduna. La diga di Ravedis ha laminato la piena del fiume Cellina facendo siche lasommatoria degli scarichi degli invasi di Ravedis e Ponte Racli sul Meduna sia risultatainferiore agli 800 mc/s.

Il Tagliamento a Venzone presenta un livello superiore al limite di primo presidio pari a 3,20 metri, sulla base dell’evoluzione dell’evento di piena e sulla base dei risultati del modello idrologico, si prevede il passaggio del picco di piena a Latisana nelle prime ore della mattina di domani con valori compresi tra gli 8,00 e i 9,00m.Lo scolmatore del torrente Corno ha scaricato sul Tagliamentoalle 7.00 di stamani 100 mc/s, sull’asta a valle non si sono registrate particolari criticità.

Per quanto attiene lemaree, dopo il picco di questa mattina pari a 1,48 mregistrato a Grado alle 10, per la giornata di domani si prevede un picco di minore entità pari a 1,08 m alle 12 circa.

VIABILITA’. Aggiornamento FVG Strade ale 16.30: chiusa SR 251 al km 70+830 localitàBarcis x allagamento; chiusa SR PN 63 di Pala Barzana percedimento stradale in comune di Andreis; chiusa SR 355 della val Degano dal km 29+400 al km 33+200 in comune di Forni Avoltri per alberi in carreggiata; chiusa SR 465 dal km 46+300 al km 46+500 in comune di Cercivento per frana in atto e alberi in carreggiata. Regionale 99 da Pasian di Prato a Bressa causa allagamento.

I volontari operativi attualmente sono quasi 600, mentre nel corso dell’evento sono stati attivate oltre 800 persone. Le chiamate registrate nella giornata odiernadal servizio del NUE112 legate al maltempo sono state oltre 250.