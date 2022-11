Maltempo, allagamenti e mareggiate in Fvg

L'annunciata ondata di maltempo ha portato, fin dalla notte, forte piogge sul Fvg. Ricordiamo che per tutta la giornata è in vigore l'allerta meteo della Protezione civile, di livello arancione in montagna e sul Friuli Occidentale e giallo sul resto della regione.

Nella notte sono state registrate precipitazioni molto intense sulla pianura orientale e sulle Prealpi Giulie con cumulati che hanno raggiunto i 60 mm dalla mezzanotte alle 6. Sulla costa sta soffiando Scirocco con raffiche fino a 70 Km/h.

EVOLUZIONE. Si conferma la previsione di piogge da intense a molto intense fino al primo pomeriggio con possibili temporali e ancora vento forte da Sud o Sud-Ovest. Dal pomeriggio miglioramento.

EFFETTI AL SUOLO. Dalla mezzanotte si segnalano diversi interventi per allagamenti di strade e scantinati, in particolare a Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro, Bagnaria Arsa e Udine, con una concentrazione maggiore di chiamate da San Giorgio.

Qui, dalle 7, i volontari della squadra comunale di Protezione civile hanno lavorato per liberare il sottopassaggio di viale Libertà. Tombini e caditoie sono stati ripuliti a tempo record e, poco dopo le 8, è stato consentito nuovamente il regolare transito.

A Pasian di Prato e a Gonars i volontari delle squadre comunali sono intervenuti per allagamento strade e scantinati. Tanti i volontari che sono usciti nella notte per monitoraggio territorio.

A Grado è stato raggiunto il primo livello di attenzione per l'acqua alta. Dalle prime ore di oggi la squadra comunale di Protezione Civile monitora la situazione sulla costa a seguito dell'ondata di maltempo. Alle 7.20 è stato raggiunto il livello di allarme di 1,26 metri, con tendenza in aumento.

La squadra comunale di Duino Aurisina si è attivata questa mattina per posizionare le paratie anti-mareggiate a protezione dell'abitato del Villaggio del Pescatore.

Notizia in aggiornamento