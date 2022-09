Maltempo, allagamenti e problemi alla viabilità in Fvg

Notte impegnativa per i volontari di Protezione civile di diverse squadre comunali del territorio dell'ex provincia di Udine a causa del maltempo. Tutte le attività sono state eseguite in coordinamento con i Vigili del Fuoco.

Dalla tarda serata di ieri e fino alle 3 di oggi i volontari sono intervenuti a Manzano, per l'allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento (l'acqua entrava dalla porta principale).

A Pavia di Udine per strade allagate, in particolare via Marconi e via Garibaldi, con 30 centimetri d'acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata dall'allagamento è stata transennata e sono stati posizionati i segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata.

Ad Attimis, si è verificata una frana di detriti che si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata.

Infine, tra Basiliano e Campoformido intervento per l'allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini.

Le squadre hanno continuato il monitoraggio del territorio per tutta la notte. Sono scesi in campo un centinaio di volontari, attivati dalla Sala operativa regionale della Protezione civile di Palmanova.

Ricordiamo che, fino alla mezzanotte di oggi, rimane in vigore l'allerta meteo gialla su tutta la regione, ad esclusione del Friuli Occidentale.