Maltempo, allagamenti e problemi alla viabilità

Nelle ultime sei ore c'è stato un incremento del flusso meridionale sia in quota sia nei bassi strati, in concomitanza all'arrivo del fronte sulla regione. Lo scirocco sulla costa ha soffiato con raffiche fino a quasi 80 km/h mentre in quota sono stati superati i 142 km/h. In seguito il vento ha girato da Libeccio. Le piogge hanno interessato quasi tutta la regione, ma in particolar modo la Carnia e le Prealpi Carniche con valori locali di quasi 70 mm in tre ore. Dall'inizio dell'evento sono stati superati i 250 mm a Malga Chiampiuz.

EVOLUZIONE. Il fronte ha ormai quasi esaurito i suoi effetti sulle zone occidentali e nelle prossime ore interesserà quelle centro orientali. Il fonte dovrebbe poi lasciare la regione entro le 21. Successivamente rimarranno moderate correnti sudoccidentali umide ma piuttosto fresche in quota che potranno portare nella notte qualche residua pioggia o qualche locale rovescio temporalesco.

Domani nella prima parte della giornata è previsto cielo variabile con schiarite specie verso la costa, anche se non si esclude qualche breve pioggia locale. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse, da moderate a localmente abbondanti. Quota neve sui 2000 metri circa. Sulla costa soffierà vento moderato di Libeccio al mattino, di Scirocco nel pomeriggio.

EFFETTI AL SUOLO. Il passaggio della fase acuta del fronte ha determinato nel pomeriggio odierno alcuni disagi sulla viabilità per caduta alberi a Forgaria, lungo la Napoleonica, Comeglians, Prepotto, Moggio, Tramonti di Sotto e Bordano.

La squadra Vigili del Fuoco di Maniago è intervenuta a Campone, in comune di Tramonti di Sotto, lungo l'ex provinciale 57 in seguito alla caduta di un grosso albero che ha bloccato la viabilità verso la frazione. I pompieri hanno tagliato la pianta e ripristinato la viabilità.

Un'altra squadra di Vigili del fuoco con autoscala si sta portando a Pinedo di Claut per intervenire a seguito dello scoperchiamento della chiesetta di San Gottardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche.

Locali allagamenti di abitazioni si sono verificate nei comuni di Prato Carnico, Zuglio, Ampezzo, Paularo e Arta Terme.

Il maltempo ha causato gravi danni lungo la viabilità sulla regionale 355 nell'abitato di Rigolato. Problemi anche sulla strada comunale che da Rigolato porta al Rifugio Chiampizzulon. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti e diversi disagi per abitanti e automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Squadra di Protezione civile comunale di Rigolato e gli operai del Municipio, insieme ai consiglieri comunali e agli assessori, che (alle 18.30) controllano sul posto la sicurezza del territorio. Sono ore di forte maltempo.

Al momento non si registrano persone ferite né mezzi coinvolti negli allagamenti. Rii molto ingrossati hanno lambito le abitazioni. Le strade si sono trasformate, in alcuni punti, in veri e propri fiumi.

Problemi di fornitura di corrente elettrica, a causa del maltempo, nella frazione di Illegio, a Tolmezzo. Il disservizio si è presentato nel pomeriggio, forse a seguito di alcuni fulmini che hanno colpito dei tralicci o forse per rami finiti sui cavi. Il personale Enel sta operando per ripristinare quanto prima la fornitura della corrente elettrica. Non ci sono problematiche, per quanto riguarda la caduta di alberi sulla linea principale.

Un problema forse più grave si è verificato in via Garibaldi, sempre nel capoluogo carnico, dove per il forte vento, si è scoperchiato il tetto di una palazzina dell'ex polveriera di Pissebus. Divelta dalle forti raffiche di vento la copertura in lamiera che, fortunatamente, è caduta all'interno del cortile, quindi non ha colpito persone o mezzi in transito nelle vicinanze.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e gli agenti della Polizia Locale del Capoluogo Carnico per tutti gli accertamenti e a supporto, anche per la viabilità e il controllo del territorio.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione monitorata e sotto controllo, alle 17 l’idrometro di Venzone ha raggiunto il valore di 2.02 metri, superando il livello di guardia. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna e il guado sul Lumiei in località Socchieve.

Raggiunto il picco di marea a Grado alle 12 a 1.23 metri, il prossimo picco significativo è previsto per le 11.30 di domani di valore inferiore a 1.20 metri.

VOLONTARIATO. Da inizio evento hanno operato complessivamente oltre 200 volontari di 52 Comuni per interventi e monitoraggio territorio, il centralino della Protezione Civile ha registrato oltre 150 chiamate nelle ultime 6 ore. Nelle ultime sei ore, sono pervenute complessivamente 45 chiamate al Numero Unico d’Emergenza 112.