Maltempo, allagamenti, frane e dissesti in Fvg

SITUAZIONE. L'asse principale della saccatura tende ad avvicinarsi alla regione e nel primo pomeriggio è previsto il passaggio del fronte principale. In seguito affluirà aria più secca e fresca in quota che potrebbe ancora mantenere una relativa instabilità.

EVOLUZIONE. Nel primo pomeriggio avremo ancora rovesci e temporali, forse anche forti, con piogge anche intense, più probabili sulle zone orientali. Possibili schiarite su quelle occidentali. Venti Inizialmente forti da sud in quota, moderati o a tratti sostenuti su pianura e costa, in rotazione a Libeccio. Nel corso del pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale temporale post frontale con piogge in genere moderate o localmente abbondanti. In serata i fenomeni cesseranno ovunque e non si avranno altre piogge significative fino al pomeriggio di lunedì.

EFFETTI AL SUOLO. Dalle 7 di oggi sono stati segnalati allagamenti in Comune di Moruzzo lungo la strada comunale. Ma gli interventi per allagamenti e caduta di alberi sono diffusi su buona parte del Fvg. Sono 43 i Comuni più colpiti in particolare nell’Isontino e nella Pedemontana, dove si segnala anche la non potabilità dell'acqua fornita dall'acquedotto Destra Tagliamento, che serve circa 15mila utenze.

Attivati nuove segnalazioni di dissesti nei Comuni di Preone, Ampezzo e Lauco dove erano state già segnalate altre frane. Operativi i tecnici della Protezione civile per interventi di assistenza ai Comuni colpiti soprattutto della viabilità.

Si confermano numerosi i blackout in tutta la regione, escluse le aree montane della Carnia e del Tarvisiano. Sono attualmente 6.000 gli utenti disalimentati di cui 3.000 nelle aree di Aquileia e Fiumicello e altrettanti tra Aviano e Caneva. Per segnalazioni e aggiornamenti contattare E-Distibuzione al numero verde 803 500.

VIABILITÀ. Le strade intererssate da dissesti nella mattinata del 30/08 (aggiornamento ore 11):

1) SS52 BIS chiusa oltre l'abitato di TIMAU verso Passo di Monte Croce Carnico;

2) SP1 PN della Val D'Arzino chiusa tra San Francesco e Verzegnis;

3) SP della Val Aupa tra Moggio e Pontebba all'altezza della sella Cereschiatis;

4) SP45 della Val Cosizza chiusa in località Grimacco per caduta alberi sulla carreggiata;

5) SP 36 tra Caneva di Tolmezzo e Bordano parzialmente chiusa per franamenti all’imbocco della galleria;

6) SR 352 interrotta per caduta alberi tra Grado e Aquileia.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Il Tagliamento a Venzone è sopra il livello di guardia (1.90 metri) raggiungendo alle 11.30 il livello di 2.59 metri in aumento; il picco di piena sta transitando a Latisana con livelli inferiori a quello di guardia. E’ aperto il Servizio di Piena per i tratti arginati di competenza Regionale e Statale. Gli altri idrometri di riferimento del bacino Cellina-Meduna e del bacino dell’Isonzo e del torrente Cormor sono sotto i livelli di guardia.

In Comune di Socchieve è chiuso il guado sul Lumiei. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna.

NUMERI. Da inizio evento hanno operato complessivamente più di 500 volontari con più di 150 mezzi per interventi e monitoraggio territorio. Dalle 7 alle 12 di oggi, il Numero Unico di Emergenza ha registrato 400 chiamate di soccorso dovute al maltempo.