Maltempo, allagamenti nella notte

Le squadre comunali di Protezione civile di Trieste e di Aquileia sono intervenute nella notte, dalle 22 circa, per allagamenti di strade causati dalle forti precipitazioni, previste in particolare su pianura e costa (dove, fino alle 15, resta in vigore l'allerta meteo giallo diramato dalla Protezione civile Fvg).

Hanno operato, in sinergia con gli agenti della Polizia Locale (che hanno transennato in alcuni casi le strade giuliane), per ripristinare la circolazione, in particolare nella località di Belvedere ad Aquileia, e lungo alcuni tratti di viabilità a Trieste.

Al momento non si segnalano altre criticità legate al maltempo.