Maltempo, allarme acqua alta

Allerta per acqua alta a Grado, Trieste, in Laguna e sulla costa alto adriatica. Alle 8.40 la situazione sull’Isola del sole mostra l’acqua fuoriuscita dal porto in uno dei suoi tre picchi di alta marea, previsti questa mattina alle 8, stasera alle 21 e domani alle 9. Massima allerta per la Protezione civile che continua il monitoraggio. Per chi si reca a Grado è vivamente consigliato parcheggiare le automobili o sull’Isola della Schiusa o in Città Giardino.

Il monitoraggio prosegue anche a Trieste dove il livello del mare sta raggiungendo la soglia del molo Audace. Anche a Lignano, l'acqua è prossima al limite di fuoriuscita.

Ricordiamo che la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo su tutto il Fvg dalle 6 di oggi alle 12 di mercoledì 13 novembre. Tra martedì alle 18 e mercoledì alle 12 le precipitazioni saranno intense specie sui monti; la quota neve sarà inizialmente oltre i 1.500 metri sulle Alpi e 2.000 metri sulle Prealpi, mentre nella notte e al mattino scenderà fino a 800-1.000 metri circa sulle Alpi e 1.300 metri circa sulle Prealpi.