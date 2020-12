Maltempo, allerta rossa in Carnia e Friuli Occidentale

La Protezione civile del Fvg ha aggiornato l'allerta meteo - in vigore dalla mezzanotte di oggi alle 6 di lunedì 7 dicembre - che sarà di livello rosso in Carnia e Friuli Occidentale e giallo sul resto della regione.

Sono attese piogge molto intense e diffuse, vento molto forte, neve abbondante con possibili valanghe e mareggiate.

Il vicepresidente Riccardo Riccardiinforma che è stata convocato per le 16 di oggi il comitato d’emergenza. "Al fine di fronteggiare l'emergenza prevista nelle giornate del 5 e 6 dicembre per eventi meteo intensi sul territorio regionale del Pordenonese e dell'Alto Friuli, in conseguenza dell'allerta meteo emanata nella giornata di ieri 3 dicembre, e in corso di aggiornamento - spiega Riccardi - nel pomeriggio sarà convocata la riunione del Corem presieduta dal governatore del Friuli Venezia Giulia. In quell'occasione con i vertici delle Amministrazioni statali regionali e del sistema regionale integrato di Protezione civile, di cui fanno parte le Direzioni della Regione il sistema della Sanità, le Prefetture, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e i gestori delle reti, sarà compiuta la disamina della situazione in atto, emessi i relativi provvedimenti di emergenza e assunte le eventuali altre misure di contenimento ritenute opportune".

"Al termine della riunione da poco conclusa tra il centro funzionale decentrato della Protezione civile e l'Osmer, prevediamo un possibile peggioramento delle condizioni meteo soprattutto nelle zone più critiche della Pedemontana pordenonese e della Carnia dalle 24 di stanotte fino a lunedì mattina. Le misure assunte saranno comunicate al termine del Comitato d’emergenza".

Previsioni meteo:

Venerdì 4: inizieranno precipitazioni sparse dal pomeriggio, in intensificazione specie su Alpi e Prealpi Carniche. Quota neve inizialmente a 500-700 metri, in rialzo nella notte.

Sabato 5: precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana con quota neve 1800 metri sulle Prealpi, 1500 circa sulle Alpi ma localmente, verso l'Austria, anche 1200 metri. Venti forti da sud in quota. Piogge abbondanti e intermittenti in pianura, con possibili temporali, moderate e sporadiche verso la costa dove soffierà Scirocco anche forte.

Domenica 6: previsione più incerta, probabilmente ancora piogge sciroccali sulla zona montana, poi in giornata temporali e piogge localmente intense su pianura e costa. Probabili raffiche di vento forte su tutta la regione.