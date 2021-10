Maltempo, ancora allagamenti e disagi alla viabilità

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nella notte per il forte vento e per la pioggia legati all'ondata di maltempo. Rami e alberi sono caduti a Canalutto di Torreano, Montenars, Rivolto di Codroipo e a Fagagna, sulla provinciale per Majano, tutti sulla viabilità.

Nel Friuli Occidentale piante schiantate a Sequals, sulla statale 464, e a Pinzano al Tagliamento, lungo l'ex provinciale 1. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo.

Nell'Isontino una dozzina gli interventi per allagamenti di scantinati di abitazioni e negozi, in particolare nelle zone di San Canzian d'Isonzo e Monfalcone.

A Savogna, nelle Valli del Natisone, il maltempo di ieri ha causato il distacco di parte di una grondaia da un immobile di proprietà demaniale che ha danneggiato una vettura in sosta, per fortuna in maniera non grave. Il sindaco ha informato subito i Vigili del Fuoco che eseguiranno un sopralluogo per verificare la tenuta dell'edificio, di cui era già noto lo stato di precarietà.

In area giuliana altre cadute alberi: uno a Borgo Grotta, nel comune di Sgonico, e l'altro vicino a Prosecco, sull'ex provinciale 1; hanno operato i pompieri del Distaccamento di Opicina.

Uno smottamento, infine, ieri, sulla ex strada provinciale, a Cedarchis di Arta Terme: si è trattato di una caduta di sassi sulla viabilità per cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme Carabinieri di Villa Santina. La viabilità è stata subito ripristinata senza danni. Nessuna persona è rimasta ferita.