Maltempo, ancora allagamenti, frane e strade chiuse

Dopo le abbondanti precipitazioni del weekend, prosegue fino a mercoledì 9 dicembre alle 12 l'allerta meteo della Protezione civile Fvg, di livello arancione su Carnia e Friuli Occidentale (fin qui le aree più colpite) e giallo sul resto della regione.

Da venerdì 4, quando è scattato lo stato di allerta, sono stati impegnati 1.800 volontari della Protezione civile sul territorio con 500 mezzi.

SITUAZIONE. Nelle ultime 12 ore sulla regione sono state osservate deboli precipitazioni sparse sulla zona montana, specie sulle Alpi e Prealpi Giulie, con quota neve fra 800 e 1000 m circa. Attualmente sulla zona orientale soffia Bora moderata, specie sul Golfo di Trieste dove si stanno osservando anche deboli piogge.

EVOLUZIONE. Nelle prossime ore, con il riapprofondimento della depressione sul mar Tirreno, è confermato il peggioramento già previsto: nel corso della mattinata inizieranno precipitazioni diffuse da abbondanti ad intense, che diverranno poi anche molto intense sulle Prealpi Carniche; saranno possibili anche dei temporali.

Nevicate intense oltre 600 circa sulle Alpi, oltre 800-1000 m circa sulle Prealpi. La quota neve potrà essere più bassa nelle zone montane più interne e arrivare forse anche a 400 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota. Tali condizioni proseguiranno probabilmente fino alle ore centrali di mercoledì, successivamente ci sarà un'attenuazione delle precipitazioni. Giovedì e venerdì ancora precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli o moderate.

EFFETTI AL SUOLO. Nel comune di Caneva, intervento di implementazione funzionale delle opere di regolazione mediante telecontrollo della vasca di laminazione torrente Grava.

A Lauco, dissesto in una strada tra Vinaio e Plugna.

A Forni Avoltri, alberi caduti tra capoluogo e frassenetto. Frazioni alte isolate. Sta intervenendo un'impresa boschiva.

A Socchieve danneggiamento guado Lumiei, attualmente quasi isolate località Avari.

A Forni di Sotto lungo la statale 52, km 40+ Frana in strada, sta intervenendo FvgStrade ma ci sarà bisogno di intervento a monte.

A verzegnis, chiusa per franetta via Ambiesta.

A Rigolato, un rio crea problemi alla regioale 355 e a una cabina Enel.

A Forni, lungo la regionale 552 al km 48 - estensione e aggravamento situazione di criticità.

A Trasaghis, segnalato un cedimento della sede stradale lungo la viabilità comunale Peonis - Quel di Forchia in località Brintuela.

A Ovaro, segnalati problemi alla viabilità comunale ad Agrons-Corva, lungo la 'Stentaria, lungo la Forestale Mione-Valina e Mione-Malga Navas, alla viabilità forestale Mione-Mozza-Mione.

A Comeglians, interruzioni alla viabilità comunale Tualis - Salars, in comune di Ravascletto; alla Panoramica delle Vette (località Claupa); in località Margò lungo la strada per la segheria e sulla viabilità interna a Maranzanis.

A Pordenone sono state riaperte via del Bosco, via Levade, via Villanova di Sotto, via G. Di Vittorio, via Frazione Villanova. Restano chiuse riviera del Pordenone (Rivierasca), ponte di Adamo ed Eva, via Revedole e via Martiri Concordiesi, via San Marco, via del Seminario, via Codafora, via del Passo, via Pra e parcheggio Marcolin.

Enel comunica che per i Comuni di Forni di Sotto e Forni di Sopra sono stati azionati i gruppi elettrogeni a garantire l’alimentazione della sottorete. Segnalate un centinaio di utenze disalimentate nei Comuni di Forni di Sotto, Rigolato, Paularo, Resia, Prato Carnico (F.lli Solari) e in località Pradibosco (albergo) e a Pordenone (zona allagata).

VIABILITÀ.

La statale 52 riaperta a senso unico alternato al km 48; chiusa al km 59+600 (chiuso Passo Mauria).

Regionale 465, strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700.

Regionale 40 “Di Paluaro” chiusa.

Regionale 60 "Delle Cinque Strade" KM 0+000 - 0+200: chiuso sottopasso ferroviario a Zoppola per allagamento dopo l'esondazione del Meduna.

Regionale 49 “Di Prata”: chiusa nel tratto tra località Rondover (Porcia) e Prata di Sopra per esondazione Rio Sentiron.

Regionale 25 "Di Tamai": chiusa in località Tamai (Brugnera) causa esondazione Rio Sentiron.

In Comune di Claut la strada della Val Settimana è ulteriormente dissestata per crollo di difesa spondale con dissesto su tratto di viabilità a valle della loc. Lastre.

In Comune di Tarcento verso Oltretorre, Coia, viabilità interrotta.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nel bacino del Cellina - Meduna, gli scarichi delle dighe alle 4.10 sono complessivamente pari a 142,6 mc/s,

con valori in diminuzione, è attivo il Servizio di Piena.

A mezzanotte è stato chiuso il Servizio di Piena del Fiume Tagliamento per le tratte di competenza statale.

La portata del fiume Isonzo a Salcano è di 309 mc/s in diminuzione alle 8.30.

I livelli agli idrometri di riferimento lungo l’asta sono rimasti al di sotto del livello di guardia e sono in diminuzione (in allegato i dati).