Maltempo, ancora disagi in Fvg

Oggi proseguiranno piogge temporalesche diffuse, in genere intense, intermittenti su pianura e costa, più continue verso i monti. Sarà possibile qualche temporale forte. Soffierà vento da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto sulla costa e in quota. In serata la quota neve potrà scendere fino a 1.300 metri sulle Alpi e il vento ruoterà in prevalenza da nord.

EVOLUZIONE. Nella notte rovesci e temporali sparsi con quota neve fino a 1.300 metri circa sulle Alpi. Soffierà a tratti vento moderato da nord o nord-est, in attenuazione verso sera. Domenica 27 settembre, possibile qualche pioggia o qualche rovescio sparso, nevoso sui monti oltre i 1.500-1.700 metri. In serata possibile peggioramento.

In mattinata interventi per allagamenti nei comuni di Fanna, Aquileia, Fiumicello Villa Vicentina, San Canzian d’Isonzo, Ruda, Sagrado, Ronchi dei Legionari. Disagi per caduta alberi a San Daniele e Taipana. E' stata chiusa l'ex provinciale 36 di Bordano per crollo massi nei pressi della galleria lato Braulins.

I fiumi, tutti monitorati, al momento restano sotto i livelli di guardia

Da inizio evento hanno operato complessivamente 85 volontari di 26 Comuni per interventi e in monitoraggio sul territorio, mentre le chiamate al 112 sono state 150.